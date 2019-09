Der brandenburgische CDU-Spitzenkandidat Ingo Senftleben, dessen Partei bei der Landtagswahl in Brandenburg hinter der SPD und AfD drittstärkste Kraft wurde, hat die CDU dazu aufgefordert, Brücken zu den AfD-Wählern zu bauen. "Die AfD-Wähler dürfen nicht verteufelt werden", sagte er dem Fernsehsender Phoenix.



Er fügte hinzu, dass er von der AfD keine politischen Lösungen erwarte. Aber Gespräche unter demokratisch gewählten Parteien müssten möglich sein. In Brandenburg kam die CDU am Sonntag nur auf 15,6 Prozent der Stimmen, 7,4 Prozent weniger als vor fünf Jahren.