Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht es am Montag im frühen Handel moderat nach oben. Nachrichten gab es am Wochenende reichlich. In Berlin dürften erst einmal die Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg analysiert werden. Positiv ist sicherlich, dass immer mehr Menschen an die Wahlurnen zurückkehren. Welche politischen Koalitionen sich aus den Ergebnissen in den beiden Bundesländern ergeben und ob die Wahlen Auswirkungen auf die Politik in Berlin haben, bleibt abzuwarten.

Ansonsten sind die alten Themen auch die neuen. Weiter steht das Thema "Brexit" im Fokus und ob ein sogenannter "harter Brexit" zum 31. Oktober verhindert werden kann. Vom US-chinesischen Handelsstreit gibt es keine Neuigkeiten, außer dass die bereits angekündigten Zölle zum Wochenende in Kraft getreten sind.

Zudem wird auf "Dorian" geschaut, bei dem es sich um den zweitstärksten Hurrikan im Atlantikbecken seit Beginn der Aufzeichnungen handeln soll. Momentan wird damit gerechnet, dass er am Montagabend oder Dienstag (Ortszeit) die Ostküste erreicht. Angesichts des US-Feiertages Labor Day fallen die Umsätze eher dünn aus. Der DAX notiert aktuell 0,1 Prozent im Plus bei 11.956 Punkten, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,2 Prozent auf 3.433 Punkte nach oben.

Leicht positives Signal aus China

Leicht positiv wird von Teilnehmern gewertet, dass sich in der chinesischen Industrie die Aktivität im August belebt hat. Der von Caixin und Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 50,4 (Juli: 49,9) Punkte und kehrte damit wieder in den expansiven Bereich zurück.

"Chinas verarbeitendes Gewerbe hat im August eine Erholung gezeigt, die größtenteils auf eine verbesserte Produktionstätigkeit zurückgeht", sagte Zhengsheng Zhong, Direktor für den Bereich makroökonomische Analysen bei der CEBM Group. Die Gesamtnachfrage habe sich jedoch nicht verbessert, und die Auslandsnachfrage sei deutlich gesunken, was zu einem Anstieg der Lagerbestände geführt habe.

Immobiliensektor bleibt im Blickpunkt

Weiter im Fokus stehen die deutschen Immobilien-Aktien. Zur Thematik des Berliner Mietdeckels gesellt sich jetzt auch wieder Übernahmefantasie. Dies dürfte für wieder steigende Prämien im Sektor sorgen. Am Wochenende hatte TLG Immobilien den Einstieg bei Aroundtown bekannt gegeben. TLG hat dazu von der Avisco Gruppe, dem größten Aroundtown-Aktionär, ein Aktienpaket von 9,99 Prozent für 1,016 Milliarden Euro erworben. Der Preis habe bei 8,30 Euro pro Aktie gelegen, entsprechend dem Nettoinventarwert von Aroundtown. Dazu hat TLG eine Option auf weitere 4,99 Prozent erworben. Aroundtown legen nach anfänglichen deutlicheren Gewinnen nun noch um 0,7 Prozent auf 7,62 Euro zu, für TLG geht es um 0,9 Prozent auf 27,05 Euro nach unten.

Positiv für Daimler werten Händler Aussagen über einen bevorstehenden Turnaround beim Autoabsatz. "Das entspricht zwar den Analystenhoffnungen, hat aber noch eine andere Tragweite, wenn es aus dem Unternehmen direkt kommt", sagt ein Händler. Daimler-Chef Ola Källenius sagte gegenüber der "Automobilwoche": "Für Mercedes-Benz Cars erwarten wir im zweiten Halbjahr bereits eine Trendwende". Auch den globalen Automarkt sehe man nicht in einem langanhaltenden Abschwung. Die Aktie notiert 0,5 Prozent im Plus.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.432,81 0,18 6,05 14,37 Stoxx-50 3.143,69 0,24 7,46 13,90 DAX 11.956,31 0,14 17,03 13,23 MDAX 25.781,58 0,24 61,62 19,43 TecDAX 2.787,78 0,09 2,56 13,78 SDAX 10.816,20 0,11 11,84 13,75 FTSE 7.240,03 0,46 32,85 7,12 CAC 5.491,51 0,20 11,03 16,08 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,69 0,01 -0,93 US-Zehnjahresrendite 1,50 0,00 -1,18 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:26 Fr, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0985 -0,02% 1,0991 1,0999 -4,2% EUR/JPY 116,73 +0,23% 116,72 116,80 -7,2% EUR/CHF 1,0891 +0,12% 1,0890 1,0881 -3,3% EUR/GBP 0,9039 -0,06% 0,9031 0,9026 +0,4% USD/JPY 106,27 +0,26% 106,19 106,19 -3,1% GBP/USD 1,2153 +0,03% 1,2171 1,2185 -4,8% USD/CNY 7,1684 +0,16% 7,1596 7,1555 +4,2% Bitcoin BTC/USD 9.756,75 +0,64% 9.764,75 9.566,75 +162,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,09 55,10 -0,0% -0,01 +14,7% Brent/ICE 59,20 59,25 -0,1% -0,05 +6,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.521,15 1.520,45 +0,0% +0,70 +18,6% Silber (Spot) 18,30 18,37 -0,4% -0,08 +18,1% Platin (Spot) 937,70 928,50 +1,0% +9,20 +17,7% Kupfer-Future 2,54 2,53 +0,1% +0,00 -4,1% ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2019 03:41 ET (07:41 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.