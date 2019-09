Im September macht Vodafone erstmals wirklich deutlich, dass Unitymedia nun Teil des eigenen Unternehmens ist. Doch der hinzugekaufte Kundenstamm sorgt sich um die Qualität und den Datenschutz.

Eilig hat es Vodafone offenbar nicht, die Marke Unitymedia verschwinden zu lassen. Das werde "im Laufe der Zeit" geschehen, hieß es, als die Übernahme des Kabel-Anbieters Mitte Juli genehmigt worden war. Aber ab dieser Woche schaffen es erste Vodafone-Produkte in Unitymedia-Shops und umgekehrt. Bei Vodafone wird Interessierten ein Internetanschluss per Unitymedia-Kabel statt per DSL angeboten, bei Unitymedia gehören nun Vodafone-Handytarife zum Angebot. Diese schrittweise Annäherung macht insbesondere mit Blick auf die Bestandskundschaft Sinn, wie YouGov-Daten nahelegen.

Kundinnen und Kunden von Unitymedia zweifeln bisher an der Qualität von Vodafone. Auf der von -100 bis +100 reichenden Skala im BrandIndex, dem Markenmonitor von YouGov, erreicht die Wahrnehmung der Qualität von Vodafone durch Unitymedia-Klientel +16 Punkte. Die Telekom liegt bei +32 Punkten, Unitymedia bewertet der eigene Kundenkreis mit +33 Punkten (jeweils gemittelt über 12 Wochen).

Viele dürften also durch die Übernahme von Unitymedia durch Vodafone einen Qualitätsverlust befürchten. Andererseits ändert sich diese Wahrnehmung vielleicht, wenn sie ...

