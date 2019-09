flatex Morning-news DAX update: Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte starteten ...

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte starteten überwiegend mit Abgaben in die neue Börsenwoche. Der japanische Nikkei225 verlor 0,41 Prozent auf 20.620,19 Punkte. Die Ausnahmen bildeten die festlandchinesischen Märkte in Shanghai und Shenzhen. Die US-Futures notierten seit der asiatischen Handelszeit durchweg mit Kursverlusten, jedoch sollte man diesen heute weniger Bedeutung beimessen, denn die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt durch den "Labor Day" geschlossen. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 11.939,99 Punkten. Der DAX-Handel wird voraussichtlich durch den fehlenden US-Handel zum Nachmittag hin recht impulslos verlaufen.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex beendete den Xetra-Handel mit einem Kursgewinn von 0,85 Prozent bei 11.939,28 Punkten. Ausgehend vom Jahreshoch des 04. Juli 2019 bei 12.656,05 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 15. August 2019 bei 11.266,48 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände wären bei 12.125/12.328 und 12.656 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 11.797/11.594 und 11.266 Punkten in Betracht.

