Unterföhring (ots) -



- Erfolgsformat ab dem 16. September täglich in UHD mit HDR on air

- Erweitertes Angebot über Satellit ohne Zusatzkosten für HD+

Kunden



Seit knapp drei Jahrzehnten und fast 7.000 Folgen (Ende April

2020) gehört die UFA SERIAL DRAMA-Produktion 'Gute Zeiten, schlechte

Zeiten' (GZSZ) zu den erfolgreichsten RTL-Formaten. Ab dem 16.

September 2019 wird GZSZ, als erste tägliche Serie im deutschen

Fernsehen, in UHD HDR ausgestrahlt. Montags bis freitags werden sowohl die Hauptausstrahlung (19:40 Uhr) als auch die Wiederholung am Folgetag (8:30 Uhr) bei RTL UHD zu sehen sein. Besonders HD+ Kunden profitieren von dieser Entwicklung, denn sie empfangen das Format auf ihrem UHD-TV in besserer Bildqualität ohne Zusatzkosten.



Thomas Harscheidt, Geschäftsführer CBC: "Wir freuen uns sehr, dass mit 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' nun auch unsere erfolgreichste tägliche Serie in die Riege unserer UHD-Formate hinzugestoßen ist - als erste tägliche Serie überhaupt. UHD und HDR gehören zu den wichtigsten technischen Innovationsthemen und finden in immer mehr Haushalten Einzug. Wir möchten mit unserem Format- bzw. Genreausbau untermauern, dass wir Vorreiter auf diesem Gebiet sind und mit HD+ via Satellit einen erfahrenen Partner an unserer Seite haben."



Joachim Kosack, Geschäftsführer UFA GmbH und UFA SERIAL DRAMA: "Für den Erfolg unserer langlaufenden Programm-Marke 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' ist es enorm wichtig, immer aktuell und innovativ zu bleiben - das gilt nicht nur für die inhaltliche Ebene. Auch im Bereich der technischen Auflösung ist es unser Anspruch, neue Maßstäbe zu setzen. Ich freue mich, dass unsere Zuschauer mit UHD HDR von nun an GZSZ in maximaler Qualität erleben können."



Georges Agnes, Geschäftsführer Operations und Produktentwicklung der HD PLUS GmbH, ergänzt: "UHD hält mit riesigen Schritten Einzug in den Haushalten. RTL unterstreicht diese Entwicklung durch die erstmalige Ausstrahlung einer täglichen Serie - das ist ein Meilenstein. Unsere Kunden dürfen sich also auf immer mehr Formate unserer Senderpartner in bester Bildqualität freuen." Schließlich präsentiert RTL am 06. und 09. September auch die Qualifikationsspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen die Niederlande und Nordirland ultrahochauflösend auf RTL UHD. Formel-1-Fans kommen im September sogar dreimal auf ihre Kosten - sie erleben die Qualifikation sowie die Rennen mit HD+ ebenfalls in UHD.



Die Kombination von UHD mit HDR garantiert ein umfassendes und brillantes Seherlebnis. Während UHD für eine deutlich höhere Auflösung des Bildes sorgt (3840 x 2160p, damit viermal so viel wie Full HD und 20-mal so viel wie SD), erweitert die HDR-Technik den Kontrastumfang des Bildes, macht also mehr Abstufungen zwischen dunkel und hell sichtbar. Zudem erhöht HDR den Farbraum, also die Zahl der sichtbaren Farben. Gerade die Erweiterung um HDR ermöglicht herausragende Verbesserungen in der Bildgestaltung, die von vielen Experten sogar höher gewichtet werden als die reine höhere Auflösung. Die Mediengruppe RTL Deutschland setzt bei der Ausstrahlung der Unterhaltungsshows auf die beiden HDR-Standards HDR10 (non-linear) sowie HLG (linear).



Empfang mit Ultra HD Fernseher und HD+ Empfangsgerät



Voraussetzung für das TV-Erlebnis der Extraklasse ist neben Sat-Empfang ein UHD-Fernseher. Ferner benötigen Zuschauer ein HD+ Modul, einen UHD HD+ Receiver oder ein neues TV-Gerät von Panasonic oder Samsung, in dem HD+ bereits integriert ist.



Die Empfangsparameter von "RTL UHD"

Satellit: ASTRA 1KR, 19,2 Ost

Transponder: 1.013

Frequenz: 11391,25Mhz (Horizontal)

Symbolrate: 22.000 Ms/s

Datenrate: 20 Mbit/s FEC 5/6 Über HD+



Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, einem weltweit führenden Satellitenbetreiber mit einer Flotte von über 50 Satelliten. Die HD PLUS GmbH wurde im Mai 2009 gegründet und vermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programmangebot in hochauflösender Qualität (HD und Ultra HD), das über das Astra Satellitensystem in Deutschland empfangbar ist. Nutzer von HD+ haben Zugriff auf mehr als 60 Sender in HD - neben über 40 frei empfangbaren HD-Sendern sehen Zuschauer mit dem HD+ Sender-Paket aktuell 23 der größten Privatsender in HD-Qualität sowie 3 UHD-Sender - inklusive RTL UHD. Bei neuen TV-Geräten von Panasonic und Samsung bietet die integrierte HD+ Komfort-Funktion den Neustart von laufenden Sendungen, Zugriff auf Mediatheken und einen innovativen TV-Guide. Sollten Sie keine Pressemeldungen mehr erhalten wollen, kontaktieren Sie uns einfach unter frank.lilie@hd-plus.de.



Weitere Informationen zu unserer aktuellen Datenschutzerklärung finden Sie unter https://www.hd-plus.de/hd-plus/datenschutz



Pressekontakt:



Für Rückfragen von Journalisten:

Frank Lilie

Pressesprecher HD PLUS GmbH

Tel.: (089) 1896 1640

frank.lilie@hd-plus.de



Original-Content von: HD PLUS GmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81351/4363518