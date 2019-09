Backnell, Großbritannien (ots) -



- Kunden, die Ford-Fahrzeuge in Europa bei der Avis Budget Group

mieten, werden es bald einfacher haben, ihre Fahrzeuge abzuholen

und zurückzugeben - Mehr als 4.000 Ford-Fahrzeuge in der Flotte der Avis Budget

Group sollen bis Ende 2019 digital vernetzt werden, weitere

10.000 Fahrzeuge werden 2020 hinzugefügt Rund 14.000 Fahrzeuge der Marke Ford werden innerhalb der europäischen Flotte der Avis Budget Group digital vernetzt. Dies hat die Avis Budget Group heute in Abstimmung mit Ford bekanntgegeben. Digital vernetzte Fahrzeuge sollen es Avis-Kunden ermöglichen, den gesamten Mietvorgang ganz einfach per Smartphone über die mobile Avis-App zu verwalten - einschließlich der Auswahl des Fahrzeugtyps, den sie mieten möchten, sowie der Aktualisierung und der Verlängerung der Mietdauer. Selbst die Rückgabe eines Mietfahrzeugs erfolgt künftig automatisiert über die vernetzte Technologie.



Detaillierte Informationen zur Avis-App sind über diesen Link abrufbar: https://www.avis.de/ueber-avis/avis-app



Die digital vernetzten Ford-Fahrzeuge der Avis Budget Group werden wertvolle Telemetrie-Daten in Echtzeit bereitstellen, einschließlich Kilometerstand, Kraftstoff-Füllmenge sowie Informationen zum Fahrzeugzustand, wodurch unter anderem auch die Kosten und die Komplexität bei der Implementierung von Aftermarket-Lösungen reduziert werden. Dies ermöglicht insgesamt schnellere Bearbeitungszeiten und ein effizienteres Flottenmanagement. Bis Ende 2019 sollen mehr als 4.000 Ford-Fahrzeuge der Avis Budget Group-Flotte an das neue, vernetzte System angeschlossen sein, im Verlauf des Jahres 2020 folgen weitere 10.000 Fahrzeuge.



"Nach der jüngsten Ankündigung von mehr als 35.000 digital vernetzten Ford-Fahrzeugen in unserer US-Flotte ist diese Erweiterung um zusätzliche 14.000 Fahrzeuge in Europa ein Beweis für unsere exzellenten Beziehungen zu Ford Commercial Solutions und ein wichtiger Meilenstein in unserem Bestreben, eine vollständig vernetzte globale Flotte zu betreiben", sagte Valerie Chenivesse, Direktorin Flotten Services, Avis Budget Group. "Es ist klasse, mit einem Automobilhersteller zusammenzuarbeiten, der unser Ziel teilt, nämlich die Grenzen von Konnektivität und Innovation zu erweitern, während wir eine neue Ära der Mobilität einleiten."



Um Telemetrie-Daten zu teilen, nutzt Ford Commercial Solutions die Transportation Mobility Cloud (TMC) des Unternehmens Autonomic. Es handelt sich dabei um eine offene Plattform, die den Informationsfluss zu und von den in den Fahrzeugen eingebauten Modems ohne zusätzliche Hardware von Drittanbietern sicher verwaltet. Die Daten werden über die Cloud einfach an das interne IT-System des Flottenbetreibers weitergeleitet - somit lassen sich betriebliche Abläufe auch im Sinne der Kundenzufriedenheit auf zeitgemäße Weise optimieren.



"Ford Data Services und die TMC ermöglichen die Bereitstellung von Echtzeit-Konnektivität für eine ganze Flotte. Zahlreiche Betriebsdaten sowie die daraus resultierenden Erkenntnisse machen den täglichen Betrieb sowohl für unsere Partner als auch für deren Kunden spürbar effizienter", sagte Dave Phatak, Direktor Ford Commercial Solutions, Europa. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der Avis Budget Group, deren Engagement für eine vernetzte Flotte in hohem Maße mit unserer eigenen Unternehmens-Strategie übereinstimmt, da wir bis Ende 2020 ebenfalls die Konnektivität unserer Neufahrzeuge in Europa ausbauen".



Ford Commercial Solutions, ein Geschäftsbereich von Ford Smart Mobility LLC, hat sich zum Ziel gesetzt, Flottenkunden bei der Erhöhung ihrer betrieblichen Effektivität zu unterstützen, indem verifizierte OEM-Daten wie Kraftstoffverbrauch und weitere relevante Fahrzeugdaten auf digitalem Wege in Echtzeit bereitgestellt werden.



Mehr über Ford Commercial Solutions erfahren Sie unter https://www.commercialsolutions.ford.de/



Information zur Transportation Mobility Cloud (TMC) von Autonomic sind über diesen Link verfügbar: https://autonomic.ai



Ford-Werke GmbH



Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.



Pressekontakt:



Isfried Hennen

Ford-Werke GmbH

0221/90-17518

ihennen1@ford.com



Original-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/108584