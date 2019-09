Die Industriestimmung in der Eurozone hat sich im August von niedrigem Niveau aus etwas aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg gegenüber dem Vormonat um 0,5 Punkte auf 47,0 Zähler, wie das britische Marktforschungsinstitut IHS Markit am Montag in London in einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Schätzung wurde damit bestätigt. Im Vormonat war der stark beachtete Indikator auf einen mehrjährigen Tiefstand gefallen.

In Italien und Spanien, wo keine Erstschätzungen durchgeführt werden, verbesserten sich die Indikatoren leicht. Auch in allen übrigen Ländern - mit Ausnahme Irlands - verbesserte sich die Industriestimmung, wie Markit mitteilte. Allerdings liegt das Barometer weiterhin klar unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Die Industrie befindet sich also weiterhin im Schrumpfungsprozess.

Der Produktionsrückgang habe den Industrieunternehmen weiter zu schaffen gemacht, kommentierte Markit-Chefökonom Chris Williamson die Zahlen. Trotz der leichten Verbesserung liege der Gesamtindikator auf dem zweitniedrigsten Wert seit Anfang 2013. Handelskriege und Zölle blieben die größte Sorge der Unternehmen. "Die anhaltende Talfahrt der Industrie dürfte das Wirtschaftswachstum der Eurozone im dritten Quartal erheblich belasten."

Region/Index August Prognose Vorläufig Vormonat

EURORAUM

Verarb. Gew. 47,0 47,0 47,0 46,5

DEUTSCHLAND

Verarb. Gew. 43,5 43,6 43,6 43,2

FRANKREICH

Verarb. Gew. 51,1 51,0 51,0 49,7

ITALIEN

Verarb. Gew. 48,7 48,5 --- 48,5

SPANIEN

Verarb. Gew. 48,8 48,2 --- 48,2°

(Angaben in Punkten)

