Leipzig (ots) - Die National Football League (NFL) startet am 6. September (deutsche Zeit) in die neue Saison. Sport-Begeisterte können die NFL live und hautnah erleben. FAIRFLIGHT Touristik bietet Reisen und Tickets zu allen 32 Teams und allen Spielen. Auf Wunsch auch für die Playoffs und den Super Bowl. Mit dabei ist auch wieder Thomas Edward Patrick "Tom" Brady. Der 42-jährige Quarterback spielt für die New England Patriots und geht in seine 20. Saison. Er ist der erste Spieler der NFL-Historie, der sechs Mal den Super Bowl gewann.



Eine neue FAIRFLIGHT-Sondereise wurde für den 3. bis 12. Dezember aufgelegt. "3 Städte & 3 NFL-Spiele" verspricht viele Sport-Höhepunkte: Am 5. Dezember kommt es zum Aufeinandertreffen der Chicago Bears mit den Dallas Cowboys. Am 8. Dezember gastieren die Kansas City Chiefs bei den New England Patriots, dem letztjährigen Super Bowl-Gewinner. Einen Tag später empfangen die Philadelphia Eagles die NY Giants. Diese Tour ist ab 2.399 Euro pro Person im Doppelzimmer buchbar - Flüge, Transfers, Übernachtungen und Stadtrundfahrten in Chicago, Boston und Philadelphia sowie alle Eintrittskarten sind bereits inkludiert.



Da sich die NFL-Teams über den ganzen amerikanischen Kontinent verteilen, kann ein USA-Urlaub jederzeit leicht mit einem Besuch eines NFL-Spiels verbunden werden. FAIRFLIGHT-Kunden haben die Möglichkeit, Tickets in Kombination mit jeder USA-, Kanada- oder Karibik-Reise zu buchen.



Neben der NFL sind über den Spezialveranstalter auch Reisen für alle Basketball-Spiele der NBA, Eishockey-Spiele der NHL und Baseball-Spiele der MLB erhältlich. Es können komplette Pakete mit Flug, Transfers, Hotels, Stadtrundfahrt und Eintrittskarte gebucht werden.



Mehr Details unter www.fairflight.de/nfl-reisen.



Buchungen in jedem Reisebüro, unter www.fairflight.de sowie telefonisch unter der Nummer 0800 / 555 35 35 (gebührenfrei).



