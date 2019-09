Baierbrunn (ots) - Anmoderationsvorschlag: Ob als Spray, Salbe, Tropfen oder in fester Form - wer Medikamente einnimmt, sollte dabei sorgfältig sein. Nur wenn wir Arzneimittel richtig anwenden, entfalten sie die gewünschte Wirkung. Petra Bröcker weiß, worauf es ankommt:



Sprecherin: Es sind oft ganz banale Dinge, die die Einnahme von Medikamenten erschweren. Zum Beispiel, dass man sie schlecht herunterbekommt, sagt Barbara Kandler-Schmitt von der "Apotheken Umschau":



O-Ton Barbara Kandler-Schmitt 21 sec.



"Manche Menschen haben Probleme damit, größere Kapseln oder Tabletten zu schlucken. Es gibt allerdings Präparate, die nicht zerkleinert oder geteilt werden dürfen. Etwa, weil sie ihre Wirkstoffe verzögert freisetzen oder sich erst im Dünndarm auflösen sollen. Bevor man ein Medikament zerkleinert, sollte man deshalb immer in der Apotheke nachfragen."



Sprecherin: Medikamente sollte man mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen. Am besten mit einem großen Glas Wasser.



O-Ton Barbara Kandler-Schmitt 19 sec.



"Andere Getränke wie Milch oder schwarzer Tee sind nicht geeignet, weil sie die Wirkung beeinträchtigen können. Damit die Tabletten nicht in der Speiseröhre steckenbleiben, muss man sie mit aufrechtem Oberkörper schlucken. Kapseln bekommt man dagegen leichter runter, wenn man den Kopf dabei nach vorne beugt."



Sprecherin: Wichtig ist auch, wann wir die Medikamente einnehmen:



O-Ton Barbara Kandler-Schmitt 19 sec.



"Der Einnahmezeitpunkt hat durchaus Einfluss auf die Wirksamkeit eines Arzneimittels. Kortisonpräparate etwa wirken frühmorgens am besten. Auch entwässernde Mittel sollte man morgens einnehmen, weil sie sonst die Nachtruhe stören. Medikamente, die müde machen, sollten dagegen abends eingenommen werden."



Am besten sollten wir Medikamente immer so einnehmen, wie der Arzt es verordnet hat, rät die "Apotheken Umschau". Wer unsicher ist, kann sich in der Apotheke beraten lassen.



