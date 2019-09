Die Stimmung unter den Einkaufsmanagern in der Schweizer Industrie ist weiter eher trübe.Zürich - Die Stimmung in der Schweizer Industrie ist weiter eher trübe. Der Einkaufsmanager-Index (PMI) ist im August zwar etwas gestiegen. Die Marke von 50 Punkten, die als Wachstumsschelle definiert ist, wurde aber zum fünften Mal in Folge unterschritten. Das lässt auf eine rückläufige Industriekonjunktur in den kommenden Monaten schliessen. Konkret stieg der PMI Industrie...

