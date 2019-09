Der Handelsstreit hat die Erdölpreise in den vergangenen Wochen unter Druck gesetzt. Am Montagvormittag geht es moderat abwärts.

Die Ölpreise sind am Montag leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Vormittag 58,96 US-Dollar. Das waren 29 Cent weniger als am Freitag. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...