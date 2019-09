Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesvorsitzende der AfD, Alexander Gauland, hat einen Verzicht auf eine weitere Kandidatur in Aussicht gestellt. Ob er erneut AfD-Chef sein werde, sei grundsätzlich eine Frage für den Bundesparteitag Ende November, sagte Gauland bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Das entscheide nicht ich." Aber wenn es gute und vernünftige Kandidaten für den Parteivorsitz gebe, sei er "natürlich bereit", in seinem Alter abzutreten, so der 78-jährige AfD-Chef. "Das ist doch völlig klar." Er sei sich "fast sicher", dass es diese Kandidaten geben werde.

Gauland schloss einen Verzicht auf eine Bewerbung aber auch nicht definitiv aus. Grund seien seine Erfahrungen mit dem Bundesparteitag in Hannover im Dezember 2017. Damals hätte die AfD beinahe "die Dame, die wir die falsche Fürstin nennen", gewählt.

Die inzwischen aus der Partei ausgeschlossene Politikerin Doris von Sayn-Wittgenstein hatte beim damaligen Parteitag überraschend für den Bundesvorsitz kandidiert. Sie verhalf dem radikalen Flügel dazu, einen gemäßigten Kandidaten an der Bundesspitze zu verhindern. Daraufhin trat Gauland als Kompromisskandidat an und wurde gewählt. "Deswegen werde ich jetzt nicht sagen, auf keinen Fall", so der AfD-Chef.

In der vergangenen Woche hatte das AfD-Bundesschiedsgericht beschlossen, Sayn-Wittgenstein aus der Partei auszuschließen. Hintergrund waren ihre Aktivitäten für einen als rechtsextrem eingestuften Verein. Gauland begrüßte die Entscheidung. "Gott sei Dank, damit wir das Problem endlich los sind", so Gauland.

Der AfD-Vorsitzende von Brandenburg, Andreas Kalbitz, schloss eine Kandidatur für den Bundesvorsitz indes klar aus. Er habe "kein Interesse" an einer Gauland-Nachfolge, "weil es nicht das richtige Signal aussendet." Es sei verfrüht, bereits über Personalien zu sprechen. In Brandenburg kam die AfD laut vorläufigem Ergebnis auf 23,5 Prozent und wurde zweitstärkste Kraft hinter der SPD. In Sachsen landete sie mit 27,5 Prozent hinter der CDU.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2019 05:13 ET (09:13 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.