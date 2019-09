Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg/Köln (pts022/02.09.2019/11:20) - Am 11. und 12. September 2019 findet die dmexco, eines der Top-Events rund um das Marketing, in Köln statt. Die Vogel Communications Group ist gemeinsam mit ihrem Fachmedium "marconomy" sowohl mit einem Stand als auch mit einem Fachseminar im Conference-Programm präsent. Die Besucher erwarten rund 1.000 Aussteller und über 550 ReferentInnen, die sich unter dem Veranstaltungsmotto "Trust in you" zur Bedeutung von Vertrauen für die Weiterentwicklung der digitalen Wirtschaft austauschen werden. Auf ihrem Stand (Halle 8.1, Stand A011) bietet die Vogel Communications Group vielfältige Informationen zum Marketingerfolg von B2B-Unternehmen. VOGEL-Experten für (digitale) Fachkommunikation beraten Interessierte vor Ort zum Beispiel zu effektiver Leadgenerierung, Content Marketing und Employer Branding. Interessierte können bereits vorab einen Gesprächstermin vereinbaren. "B2B-Marketing ist anspruchsvoll. Aus der Kombination von Digital-Experten, Fachredaktionen und direkten Zugängen zu vielen B2B-Märkten schaffen wir effektive sowie messbare Marketingkonzepte, die selbst komplexe B2B-Buying-Center durchdringen. Je nach Bedarf unterstützen wir unsere Kunden dabei konzeptionell und operativ", so Fabian Benkert, Director Corporate Marketing/stv. CMO der Vogel Communications Group. "marconomy" versorgt Besucher auf dem Vogel-Stand zudem mit einem umfangreichen Informationsangebot zu B2B Marketing, Kommunikation und Vertrieb, beispielsweise in Form von Print-Dossiers zu aktuellen Trend-Themen, wie etwa "Automatisierung, Chatbots & Co" oder "B2B Marke". Am 11.9. bietet "marconomy" außerdem ein eigenes Seminar zu erfolgreichem Content Marketing im dmexco-Conference-Programm an (ab 17 Uhr, Seminar 5). Die Vogel-Fachpublikation "marconomy" ist seit Jahren offizieller Medienpartner der dmexco und sieht sich als Anlaufstelle für B2B-Marketer. "Wir wissen, wie schnell man als Industrie-Marketer eine 'dmexco-Überdosis' bekommen kann. Aus diesem Grund möchten wir dabei helfen, die relevanten Themen und Trends auch für B2B-Marketer erlebbar zu machen und laden dazu alle Marketingverantwortlichen aus der Industrie zum Networking und Austausch an unseren Stand ein", so Julia Oppelt, Head of marconomy. Alle Informationen zur Präsenz der Vogel Communications Group auf der dmexco finden Sie unter: https://b2bmarketing.works/dmexco/ Vogel Communications Group ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Angebote der Gruppe reichen von Fachmedien, Corporate Publishing, Social-Media-Services, PR, Messedienstleistungen, Netzwerken und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights sowie einem hauseigenen Kongresszentrum. Die Publishingbereiche führen 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportale, 100+ Business-Events sowie zahlreiche mobile Angebote und internationale Aktivitäten. Die Print- und Digital-Medien eröffnen den Zugang in 14 Branchen in den fünf Wirtschaftsfeldern Industrie, Automobil, Informationstechnologie, Recht/Wirtschaft/Steuern und B2B-Kommunikation. (Ende) Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418 2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.vogel.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190902022

