FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer hat den Verkauf der Sonnenschutz-Marke Coppertone an Beiersdorf wie im Mai angekündigt für 550 Millionen Dollar abgeschlossen. Das Geschäft sei ausgegliedert worden und die nötige Zustimmung der Kartellbehörden lägen vor, teilte der Pharmakonzern am Montag mit. Ein Abschluss der Transaktion war für das dritte Quartal in Aussicht gestellt worden. Bayer will sich stärker auf verschreibungspflichtige Arzneien konzentrieren. Beiersdorf bekommt die weltweiten Markenrechte an Coppertone und übernimmt ein Werk sowie 450 Mitarbeiter.

September 02, 2019 05:24 ET (09:24 GMT)

