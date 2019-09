Das auf internationale Talent-Akquisition spezialisiertes Unternehmen stellt sich für die Zukunft auf.Zürich - Die DART Talent & Executive Search AG (DART) ernennt Sasha Savic per 1. September 2019 zum neuen Partner und COO. Der 44-jährige Savic wird als Mitglied der Geschäftsführung von Zürich aus die Bereiche Emerging Markets und Corporate Functions sowie den Fintech-Sektor weiter ausbauen und verstärken. Damit unterstreicht DART seine Wachstumsambitionen in der Schweiz sowie in den Regionen...

