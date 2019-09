Erst im Juli hat Brüssel grünes Licht für die Übernahme des Kabel-TV-Anbieters durch Vodafone gegeben. Nun bieten sie gemeinsam Festnetz- und Mobilfunk-Produkte an.

Vodafone und Unitymedia bieten wenige Wochen nach ihrem Zusammenschluss ihren Kunden Festnetz- und Mobilfunk-Produkte aus einer Hand an. In den rund 130 Unitymedia-Shops könnten Kunden Mobilfunk-Verträge hinzubuchen, die 540 Vodafone-Läden bieten bisherigen DSL-Kunden von Vodafone den Umstieg auf die Internetverbindung über TV-Kabel an, teilten die Unternehmen am Montag mit.

"Im Hintergrund haben wir die letzten Wochen hart an der Integration gearbeitet"; sagte Andreas Laukenmann, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...