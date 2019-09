Baden-Baden (ots) - SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" am Dienstag, 3. September 2019, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen / Moderation Hendrike Brenninkmeyer



Das Verbrauchermagazin im SWR Fernsehen prüft in seiner Reihe "Marktcheck checkt" Hersteller von Naturkosmetik im Südwesten: Weleda, Dr. Hauschka und Annemarie Börlind. Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung am Dienstag, 3. September 2019, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen.



Immer mehr Menschen greifen zu Naturkosmetik. Doch häufig werden Kundinnen und Kunden von sogenannten Greenwashing-Produkten getäuscht, deren Inhaltsstoffe nicht natürlich sind. Wie viel Natur steckt in den Produkten? Ist Naturkosmetik verträglicher als konventionelle Angebote? Wie nachhaltig ist die Produktion? "Marktcheck" prüft Produkte der drei Naturkosmetik-Hersteller aus dem Südwesten: Weleda, Dr. Hauschka und Annemarie Börlind. Tagescremes aller drei Marken werden im Labor geprüft, der Praxischeck beim Hausarzt zeigt die Verträglichkeit. Nachhaltigkeit und biologischer Anbau der Rohstoffe sowie Fairness bei der Produktion werden im Herkunftsland einer der Hauptzutaten überprüft. Die Ergebnisse überraschen. So enthalten die Produkte häufig viele potenziell allergieauslösende Duftstoffe. Außerdem konkurrieren die deutlich günstigeren Produkte der Drogerieeigenmarken mit den Naturkosmetikriesen. Lohnt sich der höhere Preis?



"Marktcheck checkt ..."



Rewe, Mey, Stihl, Griesson oder Vileda - wie gut sind Topmarken im Südwesten? Die SWR Reihe "Marktcheck checkt" prüft, was hinter Produktversprechen und Image der Unternehmen steckt.



Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung in der ARD Mediathek (ARDmediathek.de) und unter SWR.de/marktcheck sowie auf YouTube (youtube.com/marktcheck) zu sehen. Fotos bei ARD-foto.de



Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://x.swr.de/s/marktchecknaturkosmetik



Pressekontakt:



Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.de



Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4363746