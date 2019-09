++ Neue Zölle aus den USA und China treten in Kraft ++ US500 steckt in breitem Konsolidierungsbereich fest ++ Vorläufige Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg ++ DE30 wenig verändert nahe Schlusskurs vom Freitag ++Nachdem am Wochenende die US-amerikanischen und chinesischen Zölle in Kraft getreten sind, werden während der Asien-Sitzung am Montag die asiatischen Aktienmärkte gemischt und die Futures der Wall Street in der Verlustzone gehandelt. Die neue Zollrunde stellt zwar keine Überraschung dar, schadet jedoch der Weltwirtschaft und erinnert die Anleger daran, dass weder Peking noch Washington beim anhaltenden Handelsstreit bereit sind nachzugeben. US-Präsident Donald Trump erhebt Zölle in Höhe von 15% auf chinesische Waren im Wert ...

