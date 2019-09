Nach Darstellung von SMC-Research habe die adesso AG im ersten Halbjahr ihren Umsatz erneut stark ausgeweitet, beim Ergebnis aber einen Rückgang hinnehmen müssen. Allerdings sei im zweiten Quartal bereits eine Ergebnisverbesserung erkennbar gewesen, die durch hohe Lizenzerlöse ermöglicht worden sei. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski rechnet auch für das zweite Halbjahr mit hohen Lizenzerlösen und bestätigt das positive Urteil zur adesso-Aktie.

adesso habe im zweiten Quartal das Wachstumstempo beschleunigt und hierdurch in Summe der ersten sechs Monate den Umsatz um 20 Prozent gesteigert. Ermöglicht worden sei diese Wachstumsbeschleunigung unter anderem durch ein sehr dynamisches Geschäft mit der Versicherungssoftware in|sure, mit der adesso im ersten Halbjahr Lizenz- und Wartungserlöse bereits über dem Niveau des gesamten Jahres 2018 erzielt habe.

Durch die hohen Lizenzerlöse sei im zweiten Quartal auch die Ergebnissituation deutlich verbessert und der Gewinnrückgang eingeschränkt worden. Auf Halbjahressicht verbleibe dennoch ein um 13,9 Prozent niedrigeres EBIT und ein um ein Viertel geringerer Periodenüberschuss. Zurückzuführen sei dies laut SMC-Research vor allem auf die Kombination aus einem sehr starken Personalwachstum und einer in Teilen konjunkturbedingt gedämpften Nachfrage, was sich in einer gesunkenen Auslastung niedergeschlagen habe.

Für das zweite Halbjahr habe adesso allerdings bereits ein deutlich reduziertes Tempo des Personalwachstums angekündigt und berichte von einer ab Juli wieder verbesserten Auslastung. Zusammen mit dem erwarteten lebhaften Lizenzgeschäft sehe sich das Unternehmen deswegen auf einem guten Weg, um die bestätigte Umsatz- und EBITDA-Prognose (ein Umsatzwachstum auf mindestens 410 Mio. Euro und ein EBITDA in der Spanne zwischen 40 und 45 Mio. Euro) zu erreichen.

SMC-Research bezeichnet die Umsatzprognose sogar als ausgesprochen konservativ an und hat die eigenen Schätzung angehoben, während die EBITDA-Schätzung, die bisher am oberen Ende der Unternehmens-Guidance gelegen habe, auf einen Wert in deren Mitte abgesenkt worden sei.

Aus den Änderungen ergebe sich ein minimal reduziertes Kursziel von 68,70 Euro, das gegenüber dem aktuellen Börsenkurs weiterhin ein hohes Kurspotenzial von rund 35 Prozent signalisiere. Vor diesem Hintergrund haben die Analysten ihr Urteil "Buy" bestätigt.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 02.09.19, 12:10 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 02.09.2019 um 11:15 Uhr fertiggestellt und am 02.09.19 um 12:00 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2019/09/2019-09-02-SMC-Update-adesso_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.