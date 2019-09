Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Klöckner & Co von 5,30 auf 5,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Kursziel enthalte nun einen wahrscheinlichkeitsgewichteten Übernahmeaufschlag von zehn Prozent, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Montag vorliegenden Studie. Zuletzt hatten Spekulationen über ein Kaufinteresse von Thyssenkrupp an Intensität gewonnen./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2019 / 10:10 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2019 / 11:00 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2019-09-02/12:59

ISIN: DE000KC01000