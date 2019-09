BERLIN (dpa-AFX) - Beim Treffen der Koalitionsspitzen von Union und SPD zum Klimaschutz am Montagabend ist nach Angaben der Bundesregierung nicht mit konkreten Ergebnisse zu rechnen. "Das ist ein Arbeitstreffen, bei dem sich die Koalitionspartner über das weitere Vorgehen abstimmen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Entscheidungen sollten bei der Sitzung des Klimakabinetts der Bundesregierung am 20. September fallen. "Es gibt viel Arbeit auf dem Weg dahin", sagte er. Man solle nicht damit rechnen, dass nach dem Treffen an diesem Montagabend Ergebnisse kommuniziert würden, es sei kein klassischer Koalitionsausschuss./ted/DP/nas

