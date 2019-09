München (ots) - Autofahrer in Deutschland können den dritten Monat in Folge billiger tanken. Laut der monatlichen Marktauswertung des ADAC kostete ein Liter Super E10 im August im Bundesdurchschnitt 1,412 Euro und damit 3,6 Cent weniger als im Juli. Diesel verbilligte sich gegenüber dem Vormonat um 1,1 Cent auf durchschnittlich 1,241 Euro je Liter.



Tanken ist damit im Bundesmittel günstiger als im August 2018. Die Durchschnittspreise für Super E10 liegen dabei erstmals seit Februar unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Gegenüber dem Jahreshöchststand im Mai ergibt sich bei Super E10 ein Rückgang je Liter um knapp 10 Cent, bei Diesel um gut 6 Cent.



Hauptgrund für den Preisrückgang ist die Entwicklung am Rohölmarkt. Die Notierungen für ein Barrel der Sorte Brent haben sich im Monatsverlauf bei rund 60 Dollar stabilisiert und lagen damit deutlich unter dem Durchschnittswert im Juli.



Teuerster Tanktag im vergangenen Monat war für beide Sorten der 4. August. An diesem Tag mussten Autofahrer für einen Liter Super E10 durchschnittlich 1,441 Euro und für einen Liter Diesel 1,258 Euro bezahlen. Am günstigsten war Super E10 im bundesweiten Mittel mit 1,394 Euro je Liter am 28. August, bei Diesel wurde der Monatstiefststand mit 1,226 Euro je Liter am 11. August erreicht.



Der ADAC empfiehlt Autofahrern, vor dem Tanken die Preise zu vergleichen. Wer die teilweise erheblichen Preisunterschiede zwischen verschiedenen Tankstellen und Tageszeiten nutzt, spart bares Geld und stärkt den Wettbewerb zwischen den Anbietern. So tankt man nach einer aktuellen Auswertung des ADAC in der Regel am günstigsten zwischen 18 und 22 Uhr. Unkomplizierte und schnelle Hilfe bietet die Smartphone-App "ADAC Spritpreise". Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es auch unter www.adac.de/tanken.



Pressekontakt:



ADAC Newsroom

T +49 89 76 76 54 95

aktuell@adac.de



Original-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/4363850