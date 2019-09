DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Labor Day geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12.40 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.919,00 -0,20% +16,18% Euro-Stoxx-50 3.441,23 +0,42% +14,65% Stoxx-50 3.160,26 +0,77% +14,50% DAX 11.988,14 +0,41% +13,54% FTSE 7.311,44 +1,45% +7,12% CAC 5.499,58 +0,35% +16,25% Nikkei-225 20.620,19 -0,41% +3,02% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 178,68 -46

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,08 55,10 -0,0% -0,02 +14,7% Brent/ICE 59,13 59,25 -0,2% -0,12 +6,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.524,05 1.520,45 +0,2% +3,61 +18,8% Silber (Spot) 18,38 18,37 +0,0% +0,01 +18,6% Platin (Spot) 930,07 928,50 +0,2% +1,57 +16,8% Kupfer-Future 2,53 2,53 -0,2% -0,01 -4,4%

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:00 CH/Überprüfung der Zusammensetzung von Stoxx-50, Euro-Stoxx-50 und Stoxx-600

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Händler sprechen von einem ruhigen Geschäft, auch wegen des Feiertags in den USA. Großer Gewinner ist die RWE-Aktie, deren Kurs mit einer Kaufempfehlung durch Goldman Sachs um 3,5 Prozent auf 26,83 Euro steigt, das ist der höchste Kurs seit Ende 2014. Am Gesamtmarkt wird die Stimmung etwas von neuen Daten aus China gestützt. Der von Caixin und Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor stieg im August 50,4 Punkte (Juli: 49,9) Punkte und kehrte wieder in den expansiven Bereich zurück. Gebremst wird die Nachfrage dagegen weiterhin von der wachsenden Gefahr eines "harten Brexit". Zudem wird auf "Dorian" geschaut, bei dem es sich um den zweitstärksten Hurrikan im Atlantikbecken seit Beginn der Aufzeichnungen handeln soll. Bei den Stoxx-Branchenindizes liegt der Versorger-Index mit einem Plus von einem Prozent an der Spitze, gestützt vor allem vom deutlichen Plus von RWE. Auch der Telekom-Index zieht deutlich an. Leicht im Minus liegen die Indizes der Technologiewerte und der Auto-Aktien. Bei den Autoaktien können auch Aussagen von Daimler zu einer erwarteten Trendwende bei der Nachfrage die Stimmung nicht heben, wobei sich Daimler mit einem Plus von 0,3 Prozent etwas besser hält als der Stoxx-Auto-Index, der 0,1 Prozent abgibt. Verlierer Nummer eins im DAX sind Thyssen, die um 1,4 Prozent auf 10,96 Euro fallen. Thyssen wird den DAX-Platz aller Voraussicht nach an MTU verlieren. MTU steigen um 1,3 Prozent auf den neuen Rekordkurs von 251,60 Euro. Deutsche Börse gewinnen 2,1 Prozent, damit nehmen auch sie Kurs auf ihr Allzeit-Hoch. Die Aktien des Börsenbetreibers werden als heißer Kandidat für einen Aufstieg in den wichtigen europäischen Blue-Chip-Index Euro-Stoxx-50 gehandelt. Neue Rekordstände markieren auch Beiersdorf mit einem Plus von 1,3 Prozent. Händler verweisen darauf, dass zuletzt mehrere Analysten ihre skeptische Haltung gegenüber der Aktie aufgegeben haben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:26 Fr, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0966 -0,19% 1,0991 1,0999 -4,3% EUR/JPY 116,69 +0,20% 116,72 116,80 -7,2% EUR/CHF 1,0873 -0,05% 1,0890 1,0881 -3,4% EUR/GBP 0,9083 +0,43% 0,9031 0,9026 +0,9% USD/JPY 106,39 +0,38% 106,19 106,19 -3,0% GBP/USD 1,2075 -0,61% 1,2171 1,2185 -5,4% USD/CNY 7,1709 +0,20% 7,1596 7,1555 +4,3% Bitcoin BTC/USD 9.806,75 +1,16% 9.764,75 9.566,75 +163,7%

Ein etwas wahrscheinlicher gewordener "No-Deal-Brexit" und ein schwächerer Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im August lasten auf dem Pfund. Dieses fällt im Tagestief bis auf 1,2075 Dollar, nach rund 1,2165 Dollar am Morgen. Aktuell notiert das Pfund bei 1,2088 Dollar.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Kräftige Kursgewinne in Schanghai haben meist moderaten Verlusten an den anderen Aktienmärkten der Region gegenübergestanden. Übergeordnet etwas stimmungsdämpfend wirkten dabei die am Wochenende in Kraft getretenen gegenseitigen zusätzlichen Strafzölle im US-chinesischen Handelsstreit. Dazu passend wetterte US-Präsident Donald Trump wieder gegen China wegen angeblich unfairer Handelspraktiken, sagte aber auch, dass in diesem Monat die Verhandlungen wieder aufgenommen werden sollen. Daneben sorgte für Unbehagen, dass Argentinien angesichts seiner Schuldenkrise Kapitalverkehrskontrollen einführt, um die rasante Abwertung der Landeswährung zu bremsen. Die beiden chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong bewegten sich am stärksten auseinander. In Schanghai legte der Composite-Index um 1,3 Prozent zu, während der HSI in Hongkong im Späthandel 0,6 Prozent tiefer notierte als am Freitag. Dort verunsicherten weiter die Proteste für mehr Demokratie, nachdem es am Wochenende bei Kundgebungen wieder zu Zusammenstößen gekommen war. Mit Blick darauf warnte die Fluglinie Cathay Pacific ihre Mitarbeiter davor, ihre Arbeit niederzulegen. Die Aktie von Cathay Pacific lag zuletzt 1,4 Prozent im Minus. In Schanghai sorgte für Zuversicht, dass ein Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe auf ein Fünfmonatshoch gestiegen ist.

CREDIT

Zum Start in die Woche legen die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats-und Unternehmensanleihen leicht zu. Nach dem Plus an den Anleihemärkten im August kann es mit diesem Schwung im September nicht weitergehen. So weist Anleihestratege Jim Reid von der Deutschen Bank darauf hin, dass Bundesanleihen ihren besten Monat seit Juni 2016 verzeichnet hatten. Viele europäische Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren notierten im August zudem auf neuen Tiefs. "Eine Wiederholung der Performance vom August erscheint unwahrscheinlich", heißt es auch aus dem Hause der Commerzbank. Die Gesamtrisiken und ein hohes Angebot schränkten den Spielraum für deutlich engere Spreads bei den Anleihen mit Investment-Grade vor der Sitzung der EZB ein. Mit dem Feiertag in den USA verläuft der Start in die Woche in ruhigen Bahnen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer schließt Verkauf von Coppertone an Beiersdorf ab

Bayer hat den Verkauf der Sonnenschutz-Marke Coppertone an Beiersdorf wie im Mai angekündigt für 550 Millionen Dollar abgeschlossen. Das Geschäft sei ausgegliedert worden und die nötige Zustimmung der Kartellbehörden lägen vor, teilte der Pharmakonzern am Montag mit. Ein Abschluss der Transaktion war für das dritte Quartal in Aussicht gestellt worden.

Wirecard kooperiert mit Softbank-Tochter Brightstar

Wirecard hat eine Kooperation mit der Softbank-Tochter Brightstar vereinbart. Die beiden Unternehmen wollen laut Mitteilung bei digitalen Konsumentenkrediten, Zahlungsabwicklung und Kartenherausgabe zusammenarbeiten. Die Vereinbarung sehe vor, dass digitale Finanzdienstleistungen über die Brightstar-Plattform von Wirecard als bevorzugter Zahlungsdienstleister abgewickelt werden sollen. Weitere Kooperationsmöglichkeiten würden geprüft.

LEG zahlt Wandelanleihe über 300 Millionen Euro vorzeitig zurück

LEG Immobilien will eine Wandelanleihe im Volumen von 300 Millionen Euro mit Laufzeit bis 2021 vorzeitig zurückzahlen. Die Anleihe wurde laut Mitteilung des Düsseldorfer Konzerns am 10. April 2014 begeben, die Verzinsung lag bei 0,50 Prozent. Der im MDAX-gelistete Konzern übt nach eigenen Angaben nun sein Rückzahlungsrecht aus. Der Wandlungszeitraum ende am 27. September 2019. LEG wolle dann die Schuldverschreibungen zu ihrem festgelegten Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen begleichen.

Kinepolis weitet Expansion mit Zukauf von US-Kinobetreiber aus

Der belgische Kinobetreiber Kinepolis steigt in den US-Markt ein und übernimmt dazu für 137,2 Millionen Euro das in Michigan beheimatete, privat geführte Unternehmen MJR Digital Cinemas

IPO/Schwedische EQT strebt Börsengang in Stockholm an

Die schwedische Private-Equity-Gesellschaft EQT will sich mit einem Börsengang in Stockholm finanzielle Mittel für eine Expansion ihres Beteiligungsgeschäfts besorgen. Mit der Ausgabe neuer Aktien soll ein Primärerlös von mindestens 500 Millionen Euro erzielt werden, wie aus einer Mitteilung des Unternehmens hervorgeht. Auch einige der rund 70 Partner wollen bei der Gelegenheit Kasse machen und Anteile verkaufen. Rund ein Fünftel des gesamten Kapitals einschließlich der neuen Aktien sollen im Rahmen des IPO insgesamt verkauft werden.

Gericht stärkt Vivendi bei Mediaset den Rücken

Im Streit mit dem TV-Konzern Mediaset um die geplante Fusion seiner italienischen und spanischen Geschäfte unter dem Dach einer niederländischen Holding hat der französische Großaktionär Vivendi vor Gericht Rückendeckung bekommen.

Hochtief-Tochter Cimic erhält zwei Aufträge in Australien

Die Hochtief-Tochter Cimic hat zwei Aufträge in Australien an Land gezogen. Wie der deutsche Baukonzern mitteilte, hat das Cimic-Unternehmen CPB Contractors mit einem Joint-Venture Partner einen Auftrag über die Durchführung eines Großteils der Erdarbeiten für den Bau des Flughafens Western Sydney International (Nancy-Bird Walton) erhalten. Der Auftrag soll einen Umsatz von rund 323 Millionen Dollar generieren. Das Gemeinschaftsunternehmen hatte bereits im Juli 2018 den Auftrag für die vorbereiten Erdarbeiten erhalten.

Boeing drohen weitere Verzögerungen bei 737 Max - Kreis

Boeing drohen bei seinen Problemflugzeugen 737 Max weitere Verzögerungen. Wegen Reibereien zwischen dem Flugzeughersteller und internationalen Luftsicherheitsbehörden könnte die Wiederinbetriebnahme der Maschinen später als geplant umgesetzt werden, hieß es von mit der Angelegenheit vertrauten Regierungs- und Gewerkschaftsvertretern. Möglicherweise könnte der Mittelstreckenjet zur wichtigen Reisezeit rund um die Weihnachtsfeiertage nicht zur Verfügung stehen. Auslöser der jüngsten Probleme sei ein Briefing im August gewesen, dass die Flugaufsichtsbehörden aus den USA, Europa, Brasilien und weiterer Länder wegen unzureichender Informationen von Boeing abgebrochen hätten. Die Behörden hätten kritisiert, dass Boeing keine technischen Details geliefert und spezifische Fragen über Betriebsänderungen bei den Max-Flugsteuerungscomputern nicht beantwortet habe, so die eingeweihten Personen.

