++ Europäische Indizes beginnen den Handel am Montag mit leicht positiver Stimmung ++ AfD bekommt bei Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg deutlich mehr Unterstützung ++ RWE steigt nach Stellungnahme von Goldman Sachs ++Am gestrigen Sonntag fanden in Sachsen und Brandenburg die Landtagswahlen statt, bei der die AFD deutlich an Unterstützung gewinnen konnte. In Sachsen gewann die CDU zwar die Wahl, allerdings hat sich der Abstand zur AfD drastisch verringert (siehe Grafik). Eine ähnliche Entwicklung kann auch in Brandenburg beobachtet werden: Die SPD bleibt stärkste Kraft, wobei ihr Vorsprung gegenüber der AfD im Vergleich zu 2014 ebenfalls deutlich zurückgegangen ist. Die Führung der AfD war mit dem Wahlergebnis vom Wochenende zufrieden, da die Tendenz der Unterstützung für die Partei weiterhin optimistisch ist. Die AfD hat die Kluft zur CDU in ...

