Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Reckitt Benckiser auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7700 Pence belassen. Die To-Do-Liste für den am Montag frisch angetretenen Konzernchef Laxman Narasimhan sei lang, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Konsumgüter-Unternehmen sei in strukturell attraktiven Bereichen unterwegs und verfüge über einige Marken von Weltrang. Operativ und mit Blick auf den Aktienkurs sei die Entwicklung in den vergangenen Jahren aber enttäuschend gewesen, was das Vertrauen der Anleger beschädigt habe. Sollte es dem neuen Chef gelingen, das Ruder herumzureißen, könnte er nun jedoch den Aktionärswert erheblich steigern./kro/la Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2019 / 02:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2019-09-02/14:11

ISIN: GB00B24CGK77