Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing will in den kommenden Jahren 850.000 Euro in Aktien des Frankfurter Instituts investieren. Dazu werde er im Rahmen einer Dauerorder bis Ende 2022 jeden Monat Aktien für 15 Prozent seiner monatlichen Netto-Vorstandsvergütung kaufen, wie die Deutsche Bank am Montag mitteilte. Rechnerisch dürfte der Vorstandschef...

Den vollständigen Artikel lesen ...