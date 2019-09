London (ots/PRNewswire) - Chubb gab heute die Ernennung von Dónal Corcoran zum regionalen Vizepräsident für Endverbraucher im Bereich Unfall- und Krankenversicherung für Kontinentaleuropa mit sofortigem Inkrafttreten bekannt.



In dieser neu geschaffenen Rolle wird Dónal Corcoran die Gesamtverantwortung für die Festlegung und Umsetzung der strategischen Ausrichtung der Geschäftsfelder Endverbraucher und Vertriebspartnerschaften in Kontinentaleuropa tragen.



Dónal Corcoran untersteht Véronique Brionne als Vizepräsidentin des Bereichs Unfall- und Krankenversicherung, Kontinentaleuropa, und wird seinen Sitz in Madrid haben.



Dónal Corcoran verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Verbraucherversicherungsgeschäft, die er in verschiedenen internationalen Einsätzen mit zunehmender Verantwortung bei AIG gesammelt hat. Er hat einen Master-Abschluss in Finanzwesen von der University of Cork in Irland. Er ist außerdem Wirtschaftsprüfer und MBA-Kandidat der Kellogg School of Management an der Northwestern University, USA. Dónal wurde 2016 von der International Insurance Society in Singapur mit der Auszeichnung "Leader of Tomorrow" ausgezeichnet.



Véronique Brionne sagte dazu:



"Ich freue mich, Dónal bei Chubb willkommen zu heißen, da wir unsere langfristige Strategie für Verbraucherlinien und Partnerschaften in ganz Kontinentaleuropa entwickeln wollen. Dónal verfügt über eine Fülle von internationalen und branchenübergreifenden Erfahrungen, die uns helfen, das Geschäft voranzutreiben und unseren ehrgeizigen Wachstumsplan in der Region zu erfüllen."



Informationen zu Chubb



Chubb ist das weltweit größte börsennotierte Versicherungsunternehmen für Sachversicherungen und Schadenregulierung. Über seine Niederlassungen in 54 Ländern bietet Chubb Sachversicherungen und Schadenregulierungen für Unternehmen und Privatpersonen, private Unfall- und Krankenzusatzversicherungen, Rückversicherungen sowie Lebensversicherungen für unterschiedliche Kundengruppen an. Als Versicherungsunternehmen prüfen, verantworten und verwalten wir Risiken mit Sachverstand und Disziplin. Wir bearbeiten und bezahlen unsere Forderungen fair und zeitnah. Das Unternehmen zeichnet sich außerdem durch seine umfangreichen Produkt- und Serviceangebote, breit gefächerte Vertriebskapazitäten, seine große Finanzkraft und lokale Niederlassungen auf der ganzen Welt aus. Die Muttergesellschaft Chubb Limited ist an der New Yorker Börse notiert (NYSE: CB) und gehört zum S&P 500-Index. Chubb unterhält Hauptbüros in Zürich, New York, London, Paris und an weiteren Standorten und beschäftigt weltweit annähernd 30.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie unter: chubb.com/uk



