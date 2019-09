Frankfurt am Main (ots) - Knapp eine Woche vor Beginn der Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt gibt der VDA-Präsident einen Ausblick auf die wichtigsten Themen und Trends der größten Automesse der Welt



MANUSKRIPT MIT O-TÖNEN VON VDA-PRÄSIDENT BERNHARD MATTES



Anmoderation:



In zehn Tagen dreht sich in Frankfurt wieder alles um die neusten Automodelle, faszinierende Innovationen und zukunftsweisende Mobilitätskonzepte. Dann öffnet am 12. September die 68. Internationale Automobil-Ausstellung in der hessischen Landeshauptstadt ihre Pforten. In diesem Jahr richtet der Verband der Automobilindustrie die weltweit größte Mobilitätsmesse komplett neu aus. Unter dem Motto "Driving tomorrow" präsentiert sich die IAA 2019 als internationale Plattform für die Mobilitätswende. Was darunter zu verstehen ist, das erläuterte VDA-Präsident Bernhard Mattes heute (02.09.) bei der traditionellen Pressekonferenz im Vorfeld der Automobil-Ausstellung.



O-Ton Bernhard Mattes



Wir gehen mit großer Zuversicht auf die IAA und freuen uns auf die IAA. Die IAA ist der international wichtigste Leitevent der Mobilität der Zukunft. Wie die gesamte Automobilindustrie wandelt sich auch die IAA von einer reinen Automobil-Ausstellung hin zu einer umfassenden Plattform, auf der alle relevanten Akteure nachhaltiger, individueller Mobilität dieses Jahr noch vielfältiger präsent sein werden. (0'31)



Und so erleben die IAA-Besucher in diesem Jahr die neuen Formate der IAA: beispielsweise bei der "IAA Conference" mit 200 internationalen Top-Speakern und Paneldiskussionen zur individuellen Mobilität der Zukunft, oder in der "IAA Exhibition", auf der Weltpremieren zu sehen sind, die die gesamte Wertschöpfungskette der Mobilität abbilden. Die "IAA Experience" bietet den Messebesuchern wie in den vergangenen Jahren hautnahen Fahrspaß und macht Elektromobilität und Digitalisierung persönlich erlebbar. Darüber hinaus finden Berufseinsteiger auf der Plattform "IAA Career" wichtige Kontakte zu Ausstellern, die Jobs, Ausbildungsinformationen und Karrieretipps anbieten.



O-Ton Bernhard Mattes



Damit ist die IAA viel mehr als nur eine Showbühne zu Marketingzwecken. Sie ist auch Netzwerk-, Diskussions- und Inspirationsfläche. Es geht darum, Mobilität mit allen Sinnen zu erleben, sie zu sehen, sie zu erfahren und natürlich auch darüber zu diskutieren. Wir wollen intelligente Antworten auf die drängendsten Fragen zur Zukunft der Mobilität geben. Das geht nur in einem offenen, transparenten Dialog und damit auch zum Teil provokativen Fragen und Teilnehmern, die uns alle herausfordern werden. (0'32)



Und dazu gehört auch, dass auf der IAA 2019 weniger Pkw-Marken ausstellen, als in den vergangenen Jahren. Bernhard Mattes sieht das als Herausforderung: Die IAA-Macher wollen durch die qualitative Breite und Vielfalt die Messe so attraktiv machen, dass diejenigen, die aus unterschiedlichen Gründen dieses Jahr nicht vor Ort sind, beim nächsten Mal in Frankfurt wieder dabei sind. Denn nach wie vor hat die IAA Pkw nichts von ihrer Strahlkraft und ihrer immensen Bedeutung für die Branche eingebüßt, betont der VDA-Präsident:



O-Ton Bernhard Mattes



Andere Automobilmessen haben Automobilhersteller und deren Produkte. Wir haben die Automobilhersteller und wir haben alle Automobilzulieferer und viele andere, die zur Wertschöpfungskette im Automobilbereich dazugehören. Und wie noch nie bilden wir mit der IAA 2019 das gesamte Ökosystem der Mobilität ab. Wir bringen Technologieunternehmen zusammen mit Herstellern, Zulieferern, Mobilitätsdienstleistern und Start-ups. Die IAA wird so spannend und vielfältig wie noch nie. Sie ist längst mehr als eine reine Autoshow, sondern der international wichtigste Leitevent der nachhaltigen, individuellen Mobilität. (0'38)



Abmoderation:



Die Internationale Automobil-Ausstellung beginnt in der kommenden Woche mit den beiden Pressetagen am Dienstag und Mittwoch (10. und 11.09). Am Donnerstag eröffnet dann Bundeskanzlerin Angela Merkel die Messe unter dem Motto "Driving Tomorrow". Auf 168.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren rund 800 Aussteller aus 30 Ländern ihre Innovationen, Neuheiten und Zukunftsvisionen.



