Gut 120 Tage ist Dieter May jetzt CEO von Osram Opto Semiconductors (Osram OS) - und es war wirklich keine einfache Zeit, denn die Aufträge gingen konjunkturbedingt zurück, aber die hohen Grundkosten der Fabs in Regensburg und Kulim/Malaysia laufen weiter. Dass die Auslastung der Fabs derzeit suboptimal ist, drückt Dieter May so aus: "Wir haben Kapazitäten frei, um den Aufschwung mitzunehmen."

"Ich musste in meinem Berufsleben immer Veränderungen treiben", erklärt Dieter May, der dem Unternehmen zum 1.10.2019 eine neue Organisationsstruktur verpassen wird - und zwar "mit personifizierter Verantwortung - ich weiß aus der Automobilindustrie, dass das funktioniert". Dabei ist seine prinzipielle Stoßrichtung klar, denn er will "mehr Operational Excellence" und damit vor allem geringere Fertigungskosten. Aufmerksame Zuhörer erkennen bei seinen Ausführungen, dass er prozessorientiert denkt und entsprechend handeln will, wobei er offensichtlich das Management von Entscheidungen genauso angeht wie das Management des Produkt-Portfolios.

Automotive und mehr

Gut die Hälfte seines Umsatzes macht Osram OS im Bereich Automotive, was Dieter May dann so formuliert: "Automotive ist das Rückgrat unseres Geschäfts." Allerdings muss auch der LED-Pionier Osram OS sich an die aktuellen Marktgegebenheiten anpassen:

"Wir haben historisch gesehen eine sehr starke Position im Automotive-Markt, aber eine Situation, bei der man automatisch als Haus- und Hoflieferant gesetzt ist, gibt es nicht mehr; da weht jetzt ein schärferer Wind." Jetzt gelte es, den Dreiklang ...

