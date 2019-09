Mainz (ots) -



Woche 37/19

Samstag, 07.09.



Bitte Programmänderungen beachten:



9.30 Police Patrol - Gefährliches Pflaster

Im Drogenkampf



"Police Patrol - Gefährliches Pflaster: In der City" entfällt

10.15 Police Patrol - Gefährliches Pflaster

In der Favela und im Township



"Police Patrol - Gefährliches Pflaster: Polizistinnen unterwegs"

entfällt



( weiterer Ablauf ab 11.00 Uhr wie vorgesehen )



Sonntag, 08.09.



Bitte Programmänderung beachten:



5.30 ZDF.reportage

Mallorca vor dem Kollaps

Ansturm auf die Urlaubsinsel

Deutschland 2017



"Mallorca - Alarm am Ballermann: Partypolizei, Luxusurlaub"

entfällt



( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen )



Mittwoch, 11.09.



Bitte Programmänderung beachten:



8.45 Ermittler!

25 Jahre Ungewissheit

Deutschland 2019



"Ermittler! - DNA lügt nicht" entfällt



( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen )

Pressekontakt:



ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4364125