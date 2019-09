Das Cable startet negativ in die neue Handelswoche und so kommt es zum Bruch der 1,2100 - Die Verkäufer müssen die 1,2065 auf dem Weg zur 1,2035 Unterstützung durchbrechen - GBP/USD Tageschart Das britische Pfund befindet sich in einem Abwärtstrend unter den wichtigen SMAs. Der GBP/USD startete in der Defensive in die neue Woche, da die drohenden ...

