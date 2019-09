=== *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 07:30 AT/Zumtobel Group AG, Ergebnis 1Q, Dornbirn 08:00 DE/Home24 SE, Ergebnis 1H, Berlin *** 08:30 CH/Verbraucherpreise August 09:00 DE/S&P Global Ratings, PG zum globalen Rückversicherungsmarkt, Frankfurt 09:00 DE/CDU, Werkstattgespräch Klimaschutz mit u.a. CDU-Vorsitzender Kramp-Karrenbauer, CSU-Generalsekretär Blume (16:00 Präsentation der Ergebnisse), Berlin 09:30 DE/Haus & Grund Deutschland, Jahres-PK zum Thema "Spannungsfeld Wohnungspolitik", Berlin *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juli Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: -0,6% gg Vm/+0,7% gg Vj *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff: 49,9 zuvor: 50,4 *** 16:00 US/Bauausgaben Juli PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 51,0 Punkte zuvor: 51,2 Punkte 19:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Vortrag beim Sommerempfang des Berliner Wirtschaftsgespräche e.V., Berlin 23:00 US/Fed, Rede von Boston-Fed-Präsident Rosengren (2019 stimmberechtigt im FOMC) am Stonehill College, Easton *** - DE/Pkw-Neuzulassungen August - DE/Bundeskanzlerin Merkel, Treffen mit EZB-Präsident Draghi (nicht presseöffentlich), Berlin *** - GB/Debatte zu Brexit und möglichen Anti-No-Deal-Anträgen nach Rückkehr der Parlamentarier aus der Sommerpause (voraussichtlich gefolgt von Zwangspause ab 9.9 bis 13.10), London *** - GB/Court of Session, Hauptverhandlung des höchsten schottischen Zivilgerichts zur Überprüfung der Zwangspause des britischen Parlaments, Edinburgh - GB/Nordirlands Hohes Gericht, Anhörung zur Überprüfung der Zwangspause des britischen Parlaments, Belfast ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

