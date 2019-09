Vaduz (ots/ikr) - Am Montag, 2. September 2019 wurde der neue Standort der Kindertagesstätte der Liechtensteinischen Landesverwaltung durch Regierungschef Adrian Hasler eröffnet.



In Zusammenarbeit mit dem Verein Kindertagesstätten Liechtenstein bietet die Landesverwaltung nun Mitten im Zentrum von Vaduz ein gemeinsames Kinderbetreuungsangebot mit dem Liechtensteinischen Bankenverband an. Durch die Kooperation kann der Platz des modernisierten Gebäudes besser ausgenutzt werden.



"Mit der zentral gelegenen Villa Wirbelwind schaffen wir eine optimale Möglichkeit zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Durch das gemeinsame Angebot der Landesverwaltung und des Bankenverbandes können wir Synergien nutzen und eine grossartige Kinderbetreuung anbieten", so Regierungschef Adrian Hasler. Auch LBV-Geschäftsführer Simon Tribelhorn freut sich darauf, dass "künftig noch mehr Leben in der Villa Wirbelwind ist. Die Kooperation ist eine optimale Lösung für alle Beteiligten." Die Kinder werden täglich durch ein kompetentes Betreuungsteam versorgt, erhalten vielfältige Lern- und Spielmöglichkeiten sowie eine ausgewogene und kindgerechte Ernährung.



Kontakt:



Ministerium für Präsidiales und Finanzen

Thomas Kind, Leiter Amt für Personal und Organisation

T +423 236 66 45



Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/nr/100000148