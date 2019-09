Die irische Billigairline Ryanair hat am Montag nach eigenen Angaben trotz eines Streiks ihrer britischen Piloten vorerst keine Einschränkungen im Flugbetrieb hinnehmen müssen. Eine erste Welle von Flügen sei wie geplant gestartet, hieß es in einer Mitteilung. Auch für die von der Pilotengewerkschaft Balpa angekündigten Streitage am Dienstag und Mittwoch rechnet die Fluggesellschaft nicht mit streikbedingten Störungen.

Balpa hatte Anfang August im Streit über Renten, Bezahlung und andere Themen zu dem mehrtägigen Streik aufgerufen. Ryanair zufolge sollen sich aber 95 Prozent der britischen Piloten dem Aufruf nicht angeschlossen haben./cmy/DP/nas

ISIN IE00BYTBXV33

AXC0184 2019-09-02/15:53