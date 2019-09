Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Givaudan auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2000 Franken belassen. Er habe nun die Bewertung der Aktie des Aromen- und Duftstoffeherstellers übernommen, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Herausforderungen mit Blick auf die Bruttomargen und die operativen Margen des Schweizer Unternehmens dürften hoch bleiben. Er nahm keine Änderungen an den Ergebnisschätzungen vor./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2019 / 16:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0080 2019-09-02/16:16

ISIN: CH0010645932