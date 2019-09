Die Übernahme des Roboterbauers Kuka durch den chinesischen Midea-Konzern hat die Bundesregierung alarmiert. Mit einer Verordnung will sie deutsche Firmen schützen - die Abschreckung funktioniert, wie eine Studie zeigt.

Das Interesse chinesischer Investoren am Kauf deutscher Autozulieferer ist seit 2018 stark zurückgegangen. Das ist das Ergebnis einer Studie der Unternehmensberatung Berylls Strategy Advisors, die der WirtschaftsWoche exklusiv vorliegt. Zwischen 2011 und Anfang 2019 kauften chinesische Unternehmen 79 Firmen in der Autobranche Deutschlands, Österreichs und der Schweiz (DACH-Region). In den ersten Jahren des Jahrzehnts griffen die Chinesen weniger als zehn Mal pro Jahr zu, 2016 und 2017 jedoch verdoppelte sich die Zahl der jährlichen Übernahmen. Danach fiel sie wieder auf das ursprüngliche Niveau.

Für dieses jähe Ende des kurzen Übernahme-Booms gibt es nach Ansicht von Jan Dannenberg, M&A-Experte von Berylls, mehrere Ursachen: Die sich abkühlende Autokonjunktur, ...

