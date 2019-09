Der Wartungsaufwand bei E-Autos ist geringer als bei herkömmlichen Pkw. Dennoch setzt VW künftig noch stärker aufs Ersatzteil- und Zubehörgeschäft.

Volkswagen will das Ersatzteil- und Zubehörgeschäft trotz eines geringeren Wartungsaufwands von Elektroautos in den nächsten Jahren kräftig ausbauen. Ein Treiber dabei sollen erweiterte Dienste sein, die der Kunde für sein E-Auto online buchen kann und die dem After-Sales-Geschäft zugerechnet werden, wie der Konzern am Montag in Kassel mitteilte.

Gleichzeitig rechnet VW mit einem insgesamt weiter steigenden Fahrzeugbestand. Diese Autos, von denen die meisten noch mit herkömmlichem Antrieb unterwegs sind, sollen möglichst ebenfalls weiter regelmäßig zur Werkstatt.

Dadurch soll der Rückgang der Wartungskosten bei E-Autos mehr als wettgemacht werden. Derzeit würden weltweit ...

