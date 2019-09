Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) rechnet nach der Landtagswahl mit einer längeren Phase der Regierungsbildung. Vor einer Wahl sage man, mit wem man regieren möchte, nach der Wahl müsse man mit dem Ergebnis umgehen, sagte Kretschmer am Montag in Berlin. Der sächsische CDU-Generalsekretär Alexander Dierks räumte in Dresden ein, eine sogenannte Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen - die derzeit als wahrscheinlichste Option gilt - sei nicht der "Optimalfall". Dennoch sollten Demokraten bereit sein, um Kompromisse zu ringen.

Bei der Wahl am Sonntag war die CDU mit 32,1 Prozent wieder stärkste Kraft geworden, die bisherige CDU-SPD-Koalition hat aber keine Mehrheit mehr. Bündnisse mit der AfD, die mit 27,5 Prozent ihr bestes Landtagswahlergebnis überhaupt einfuhr, hat Kretschmer ausgeschlossen, ebenso eine Zusammenarbeit mit den Linken. Die einzige Dreierkoalition, die damit infrage käme, besteht aus CDU, SPD und Grünen. Kretschmer sagte, das werde eine Weile dauern.

Die Grünen haben wiederholt erklärt, dass sie sich einer Koalition mit der CDU nicht verweigern würden. Der Bundesvorsitzende Robert Habeck machte am Montag aber deutlich, dass er von der sächsischen CDU in Gesprächen über eine Koalition Entgegenkommen erwartet. Damit diese zu einem "guten Ergebnis" kämen, werde die CDU "einige Aussagen kassieren müssen" und Lehren aus dem Wahlergebnis ziehen, sagte er.

Die sächsische Spitzenkandidatin Katja Meier nannte den Ausbau der erneuerbaren Energien, Gemeinschaftsschulen und steigende Mieten vor allem in Dresden und Leipzig als große Themen - aber auch die Arbeit an einer "neuen politischen Kultur" im Landtag.

Der sächsische SPD-Spitzenkandidat Martin Dulig machte für das historisch schlechte Abschneiden seiner Partei die Polarisierung zwischen CDU und AfD verantwortlich. Viele Wähler hätten sich taktisch entschieden, um einen noch größeren Rechtsruck zu verhindern, sagte er. "Dass wir das jetzt ausbaden mussten, ist tragisch." Die SPD fiel am Sonntag auf 7,7 Prozent und fuhr damit das bundesweit schlechteste Landtagswahlergebnis ihrer Geschichte ein.

Die AfD bekräftigte ihre Ankündigung, mit "allen rechtlichen Mitteln" gegen die gekürzte Landesliste vorzugehen. Zunächst will die Partei einen Untersuchungsausschuss zum Thema im Landtag durchsetzen, zudem soll der Fall dem Wahlprüfungsausschuss vorgelegt werden. Das Verfassungsgericht Leipzig hatte vor der Wahl entschieden, dass die AfD wegen formaler Fehler nur mit 30 Listenkandidaten und nicht wie geplant mit 61 antreten darf. Die Rechtspopulisten sitzen wegen der Kürzung der Liste mit 38 statt mit 39 Abgeordneten im Landtag.

Die Linken zeigten sich vom Ausgang der Wahlen in Sachsen "extrem enttäuscht". Inhaltlich sei die Partei kaum zu den Wählern durchgedrungen, dies müsse aufgearbeitet werde, sagte Landesgeschäftsführer Thomas Dudzak in Dresden. Die Linke hatte nur noch 10,4 Prozent der Stimmen erhalten - nach 18,9 Prozent im Jahr 2014./raz/mon/sb/fcg/jos/DP/nas

