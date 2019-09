Die Automessen stehen unter Druck - gerade in Europa. Wie die Leistungsschauen in Genf und Paris kämpft auch die IAA mit Absagen. Doch vor allem deutsche Autohersteller halten der Messe die Treue.

Der Autosalon von Paris im vergangenen Herbst war ein Trauerspiel und auch der 89. Genfer Automobilsalon im Frühjahr war nur ein Schatten seiner selbst. Doch keine Automesse scheint derzeit mehr unter Druck zu stehen als die Internationale Automobil Ausstellung (IAA) in Frankfurt, die am 9. September beginnt.

Abgesehen von Honda haben sich alle japanischen Autohersteller von der Großveranstaltung unter dem Messeturm verabschiedet. Aus dem starken Südkorea stellt allein Hyundai aus und selbst die Autofirmen aus Frankreich, Italien und den USA zeigen der Messe die kalte Schulter. Letztlich ist von einer internationalen Leitmesse der Automobilindustrie nicht mehr viel geblieben, denn auch kleinere Luxushersteller wie Aston Martin oder Rolls-Royce stellen ihre Neuigkeiten längst lieber an anderer, deutlich exklusiverer Stelle vor; Tesla oder Volvo vermisst man ebenfalls. Immerhin gibt es einige chinesische Marken wie Wey oder Byton zu sehen.

Und was machen die Platzhirsche aus deutschen Landen? Keiner wollte wohl die Automobilstandorte Deutschland und Europa mit einer Absage weiter schwächen.

Opel, mittlerweile zum französischen PSA-Konzern gehörig, hält an der IAA fest und präsentiert sich mit seinem knapp 1000 Quadratmeter großen Stand in Halle 11, wo 13 Fahrzeuge gezeigt werden. Die Schwestermarken Peugeot, DS und Citroen fehlen derweil. "Die IAA ist noch immer eine der wichtigsten Automessen weltweit", ist man sich bei Opel sicher. "Und natürlich ist die IAA unsere Heimatmesse: Von Rüsselsheim zum Frankfurter Messegelände sind es nur wenige Kilometer."Imposante Heimspieler wie BMW und Mercedes haben ihr Messeengagement hingegen deutlich reduziert. Audi beispielsweise hat auf seinem Messestand in der Volkswagen-Konzernhalle 3.1 eine Fläche von 3120 Quadratmetern, auf denen sich 34 Autos tummeln. "Alle Modelle, die wir dort zeigen, sind neu", unterstreicht Audi-Chefdesigner Marc Lichte, "von den RS-Modellen bis hin zu unserem neuen AI:Trail." Drei Wochen wird aufgebaut, ehe die Fahrzeuge unter den insgesamt 1700 Scheinwerfern ins rechte Licht gerückt, 60 Kilometer Stromleitungen verlegt und 138 Tonnen Stahlbau positioniert sind. "Die IAA hat für ...

