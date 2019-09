Dr. Thabo Kgogo, ehemaliger CEO von Efora Energy Limited (ehemals SacOil), stimmt Ajuk zu, dass Afrika seine Versorgungsunternehmen entflechten muss DGAP-News: African Energy Chamber / Schlagwort(e): Sonstiges Dr. Thabo Kgogo, ehemaliger CEO von Efora Energy Limited (ehemals SacOil), stimmt Ajuk zu, dass Afrika seine Versorgungsunternehmen entflechten muss 02.09.2019 / 17:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Dr. Thabo Kgogo, ehemaliger CEO von Efora Energy Limited (ehemals SacOil), stimmt Ajuk zu, dass Afrika seine Versorgungsunternehmen entflechten muss. Johannesburg, South Africa - 2 September 2019: In ganz Afrika liefern staatliche Energieversorger ihren Kunden nicht nur keine zuverlässige Energie - die meisten von ihnen schnappen der Bevölkerung Wirtschaftskraft ab, eine unzureichende Stromversorgung kostet das Wachstum des BIP. Aber der Energieanwalt NJ Ayuk hat eine Lösung. Und seine Lösung wurde von Thabo Kgogo unterstützt, der als Interims-CEO eines großen Bau- und Infrastrukturunternehmens (Group Five Limited), eines unabhängigen Öl- und Gasunternehmens namens Efora Energy Limited (ehemals SacOil) aus Südafrika und Vice President, Operations, für PetroSA, Südafrikas nationale Ölgesellschaft, tätig war. Laut Kgogo findet sich die Antwort auf Afrikas Versorgungsprobleme in Ayuks Buch Milliarden im Spiel l: Die Zukunft der afrikanischen Energie. "In Kapitel 18, Lichter aus, plädiert Ayuk für die Entbündelung der vertikal integrierten Versorgungsmonolithen, was nicht nur die logische Lösung ist, sondern sich in Ländern auf der ganzen Welt bewährt hat", sagte Kgogo. Das soll nicht bedeuten, dass es eine einfache Lösung ist. Ayuk weiß, dass es Zeit und Mühe kosten wird, und er nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, wie lang die Reise sein kann. Ehrlichkeit ist eines der wichtigsten Attribute von Ayuk - und das ist etwas, was Kgogo an ihm am meisten bewundert. "Ayuk nennt es so, wie es ist", so Kgogo. "Zum Beispiel ist nicht jeder bereit zu behaupten, dass Afrika nie sein volles Potenzial ausschöpfen wird, wenn es seine Industrien, Dienstleistungen oder Haushalte nicht mit Energie versorgen kann. Er macht auch deutlich, dass die staatlichen Versorgungsunternehmen so stark von Schulden belastet sind, dass sie ihre Betriebs- und Kapitalkosten kaum wieder hereinholen können, geschweige denn die Art von Infrastrukturinvestitionen tätigen, die notwendig sind, um Strom auf den Kontinent zu bringen. Kgogo weist jedoch schnell darauf hin, dass Ayuk's Kapitel nicht nur Untergang und Finsternis ist: "In einem Beispiel nach dem anderen zeigt er, wie Versorgungsunternehmen in ganz Afrika erfolgreich entbündelt und privatisiert wurden", sagte Kgogo. "Das Ergebnis ist eine höhere Erzeugungskapazität und ein besserer Zugang zu Strom." In Kapitel 18 kehrt Ayuk zu einem der weiterführenden Themen des Buches zurück: Wie große Öl- und Gasunternehmen sicherstellen können, dass die Afrikaner von den Ressourcen ihres Kontinents profitieren. Aber hier, so Kgogo, gehe er noch einen Schritt weiter und deute an, dass es für E&P-Unternehmen nicht mehr ausreicht, sich auf fossile Brennstoffe zu beschränken. "Ayuk glaubt, dass die Politiker anfangen müssen, sich selbst als Energieunternehmen zu betrachten und entsprechend zu handeln", sagte Kgogo. "Das bedeutet, nicht mehr nur Öl und Erdgas zu fördern, sondern die reichlich vorhandenen Wind- und Sonnenressourcen Afrikas zu nutzen und sie für die Afrikaner in Energie umzuwandeln. Ich könnte seiner Position nicht mehr zustimmen." Während seiner Amtszeit bei SacOil forderte Kgogo eine Regierungspolitik, die dazu beiträgt, eine florierende Erdgasindustrie in Südafrika zu unterstützen und sich vom zentralisierten Modell der Stromerzeugung zu lösen. NJ Ayuk ist Gründer und CEO des panafrikanischen Gesellschaftsrechtskonzerns Centurion Law Group, Gründer und Executive Chairman der African Energy Chamber und Mitautor von Big Barrels: Afrikanisches Öl und Gas und das Strebennach Wohlstand (2017). Er gilt heute als eine der führenden Persönlichkeiten der afrikanischen Wirtschaft. Milliarden im Spiel: Die Zukunft der afrikanischen Energie wird am X auf X veröffentlicht. Für weitere Informationen über das Buch, October 2019. - Ends Distributed by The African Energy Chamber. Bilder herunterladen: https://bit.ly/2lv7jEj https://bit.ly/2lUiEhw, https://bit.ly/2kn9VUB, https://bit.ly/2lqhc6d Contact media Mickael Vogel E-mail: mickael@energychamber.org Mobile: +27 78 558 7045 02.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 