Großbritannien: Handelsstreit und Brexit lasten auf Industrie

LONDON - Der Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie der ungewisse Brexit-Fortgang lasten immer schwerer auf der britischen Industrie. Der vom Analyseunternehmen Markit erhobene Einkaufsmanager fiel im August auf den tiefsten Stand seit Juli 2012. Die hohe wirtschaftliche und politische Unsicherheit hätten stark auf dem verarbeitenden Gewerbe gelastet, teilte Markit am Montag in London mit. Das britische Pfund geriet nach den Zahlen unter Druck.

ROUNDUP: Industriestimmung in der Eurozone etwas besser

LONDON - Die Industriestimmung in der Eurozone hat sich im August von niedrigem Niveau aus etwas aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg gegenüber dem Vormonat um 0,5 Punkte auf 47,0 Zähler, wie das britische Marktforschungsinstitut IHS Markit am Montag in London in einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Schätzung wurde damit bestätigt. Im Vormonat war der stark beachtete Indikator auf einen mehrjährigen Tiefstand gefallen.

ROUNDUP/Brexit: Regierung sagt Gespräche mit No-Deal-Gegnern ab

LONDON - Kurz vor der Rückkehr des britischen Parlaments aus den Sommerferien hat Premierminister Boris Johnson ein für Montag geplantes Treffen mit Gegnern seines Brexit-Kurses aus den eigenen Reihen abgesagt. Damit stehen die Zeichen in London klar auf Sturm: Wenn das Parlament am Dienstag erstmals wieder zusammentritt, wird mit einer beispiellosen Auseinandersetzung gerechnet. Johnson will sein Land notfalls auch ohne Abkommen am 31. Oktober aus der EU führen, die Opposition und einige Rebellen aus der Regierungsfraktion wollen dies um jeden Preis verhindern.

Spekulation über baldige Neuwahl in Großbritannien

LONDON - In Großbritannien wird immer mehr über Regierungspläne für eine schnelle Neuwahl spekuliert. Premierminister Boris Johnson bestellte angesichts einer drohenden Parlamentarier-Revolte gegen seine Brexitpläne für Montagabend sämtliche konservativen Abgeordneten ein. Das bestätigte eine Regierungssprecherin in London. Nach Medienberichten sollte am frühen Abend auch das Kabinett zu einer außerordentlichen Sitzung zusammenkommen. Mit einer Neuwahl könnte Johnson alle Pläne des Parlaments zunichte machen, einen EU-Ausstieg ohne Abkommen auf jeden Fall zu verhindern.

Brexit-Unterhändler kommt wieder nach Brüssel - Warten auf Vorschläge

BRÜSSEL - Im Brexit-Streit wartet die Europäische Union noch immer auf neue Ideen aus London. Es habe über das Wochenende keine neuen Entwicklung gegeben, sagte eine Sprecherin der EU-Kommission am Montag. Der britische Unterhändler David Frost wird diese Woche in Brüssel erwartet, voraussichtlich am Mittwoch.

ROUNDUP 3/Extreme Zerstörung befürchtet: 'Dorian' wütet auf den Bahamas

NASSAU - Die Lage ist hochgefährlich: Das Zentrum des Hurrikans "Dorian" ist über den nördlichen Bahamas fast zum Stehen gekommen. Zerstörerische Winde mit Geschwindigkeiten von bis zu 270 Kilometer pro Stunde tobten am Montag über der Insel Grand Bahama, wie das Nationale Hurrikan-Zentrum in Miami erklärte. Der Insel drohten "extreme Zerstörung" und meterhohe Sturmfluten. Die Meteorologen konnten keine Entwarnung geben: Das Zentrum des Sturms bewegte sich nur noch mit weniger zwei Stundenkilometern nach Westen in Richtung der US-Küste.

Weltwirtschaftsforum will Afrika für Digitalisierung sensibilisieren

JOHANNESBURG - Das Weltwirtschaftsforum (WEF) will bei seiner bevorstehenden Afrika-Tagung in Kapstadt den Kontinent für die Herausforderungen durch die Digitalisierung sensibilisieren. "Wir müssen mehr Gewicht auf die Bildung von Start-ups legen", forderte die Leiterin des WEF-Afrikatreffens, Elsie Kanza, am Montag in Johannesburg. Zudem müsse die wirtschaftliche Integration des Kontinents vorankommen, betonte sie.

Wirtschaft: Landesregierungen müssen Vertrauen zurückgewinnen

BERLIN - Spitzenverbände der Wirtschaft sehen die künftigen Landesregierungen in Sachsen und Brandenburg in der Pflicht, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Der Hauptgeschäftsführer des Industrieverbandes BDI, Joachim Lang, sagte am Montag in Berlin: "Sie haben es in der Hand, die Bürgerinnen und Bürger vor Ort wieder von der Gestaltungskraft von Politik zu überzeugen." Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer sagte: "Nur mit einer klaren wirtschafts- und infrastrukturstärkenden Politik wird es gelingen können, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen und die Menschen davon zu überzeugen, dass Nationalismus und Ausgrenzung nicht die Antworten in einer immer vernetzteren und globalisierten Welt sein können."

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl

AXC0206 2019-09-02/17:05