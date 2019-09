Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bankenaufsichtsbehörde Eba prüft derzeit, ob die beruflichen Pläne ihres scheidenden Exekutivdirektors Adam Farkas zu Interessenskonflikten führen können und ob eine sogenannte Abkühlperiode angezeigt ist. Sky News hatte in der vergangenen Woche unter Berufung auf "Kreise" in der Londoner City berichtet, dass Farkas CEO des Lobbyverbands der europäischen Großbanken (AFME) werden soll. Zuvor hatte der Ungar versucht, Nachfolger des früheren Eba-Chefs Andreas Enria zu werden. Dabei wurde er aber von dem Spanier Jose Manuel Campa ausgestochen.

"Ich kann bestätigen, dass unser Exekutivdirektor Adam Farkas zurückgetreten ist", erklärte eine Eba-Sprecherin auf Anfrage. In solchen Fällen prüfe die Eba, ob es mit Blick auf künftigen Tätigkeiten zu Interessenskonflikten kommen könne und ob eine Abkühlperiode notwendig sei. "Im Falle des Exekutivdirektors ist es unser Board of Supervisors, das darüber zu entscheiden hat, und mit dem konsultieren wir uns gerade", so die Sprecherin.

Der grüne Europa-Abgeordnete Sven Giegold befürchtet großen Schaden für die europäische Behörde. "Farkas' Gang durch die Drehtür beschädigt das Ansehen der Bankenaufsicht massiv. Ohne Atempause fließt nun bestes Insiderwissen von der Bankenaufsicht zur Bankenlobby", schrieb er in einer Stellungnahme. Seiner Aussage nach braucht es eine verbindliche Karenzzeit für sensible Posten in den EU-Agenturen.

"Der Rat der nationalen Bankenaufseher sollte im Fall von Farkas eine Karenzzeit von mindestens 24 Monaten beschließen", forderte Giegold. Farkas müsse unverzüglich den Zugang zu sensiblen Informationen und Dokumenten verlieren.

