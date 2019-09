In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 2.09. 16:48: Die Bankfiliale der Zukunft könnte ganz anders funktionieren, als ihr es heute kenntEs wird zunächst eine große Veränderung sein - könnte aber der Beginn der Bankfilialen der Zukunft sein. Die Frankfurter Volksbank und die Taunus Sparkasse legen in Hessen in größerem Umfang Fi ...>> Artikel lesen 2.09. 15:50: Wacken, Lollapalooza und Co.: Warum Festivaltickets immer teurer werdenFrüher war vielleicht nicht alles besser, aber einiges günstiger. Festivaltickets zum Beispiel. In den vergangenen zehn Jahren haben sich weltweit die Ticketpreise für mehrtä ...>> Artikel lesen 2.09 ....

