Der Dax ist nach seiner jüngsten Erholungsrally ruhig in den neuen Monat gestartet: Der deutsche Leitindex hielt sich am Montag über weite Strecken moderat im Plus und schloss den Tag 0,12 Prozent höher bei 11 953,78 Punkten. Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax trat zum Handelsende mit minus 0,04 Prozent bei 25 709,64 Punkten nahezu auf der Stelle.

Gute Nachrichten kamen zu Wochenbeginn aus China. Dort gab es einen Hoffnungsschimmer für die zuletzt schwache Industrieproduktion - zumindest für die kleineren und mittleren Unternehmen. Der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg im August überraschend und deutet damit auf eine Expansion hin./kro/fba

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0008467416

AXC0217 2019-09-02/17:53