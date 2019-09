SSE heißt das Unternehmen, das zuletzt in den Fokus geraten ist. Der nahende Brexit der Briten lässt die Investoren zumindest zum Beginn der neuen Woche etwas zweifeln. Die Aktie allerdings hat bei einem Plus von gut 5 % binnen eines Monats noch immer einen Aufwärtstrend markiert und ist in den vergangenen Monaten nach einem gescheiterten Kooperationsversuch mit Innogy dennoch wieder auf die Füße gekommen. Die Diskussion um den Brexit und dessen Folgen für die Wirtschaft Großbritanniens dürfte auch ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...