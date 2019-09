Varta hat am Montag zum Auftakt der neuen Handelswoche intraday gleich wieder einen neuen absoluten Rekordkurs in seiner Geschichte markiert. Der Markt reagierte jedoch relativ gnadenlos und räumte den Rekord sogleich wieder ab. Nun fiel der Titel um 2 % und beendete den Handel in Höhe einer wichtigen Unterstützung. Dennoch sieht es aus Sicht der Chartanalysten für Varta weiterhin großartig aus. Varta: Der Gewinner im Sommer Varta ist einer der Gewinner des Sommers. Grund könnte sein, dass die politische ... (Frank Holbaum)

