China und die USA haben laut einem Agenturbericht Schwierigkeiten bei der Terminfindung für Handelsgespräche im September. Bisher habe man sich noch nicht auf die Bedingungen für eine Wiederaufnahme geeinigt, berichtet die Finanznachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertrauten Personen. Das ein Termin für einen Besuch chinesischer Beamter in der US-Hauptstadt noch noch nicht feststehe, heiße aber nicht unbedingt, dass es nicht doch noch dazu komme.

Am Sonntag hatte sich der Handelskonflikt nochmals verschärft. Auf beiden Seiten traten wie angekündigt neue Strafzölle in Kraft. Die USA erheben erstmals zusätzliche Importgebühren auf in China hergestellte Konsumgüter wie Fernseher, Bücher, Windeln und Turnschuhe. Als unmittelbare Reaktion verhängte China von Sonntag an Gegenzölle in Höhe von fünf und zehn Prozent auf Importe aus den USA./jsl/fba

AXC0227 2019-09-02/18:21