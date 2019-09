Deutsche Muttersprachler und die englische Sprache werden oft keine Freunde. Woran das liegt und wie man allzu typische Denglisch-Fehler vermeiden kann.

Deutsche, die Englisch sprechen, sind eine nahezu unerschöpfliche Quelle für Erheiterung. Ihr berühmtester Vertreter der jüngeren Geschichte ist EU-Kommissar Günther Oettinger, der mit seiner schwäbischen Aussprache zum Youtube-Hit wurde. Man muss ihm allerdings lassen: Er spricht die Sprache zumindest und verfügt über das für ihn relevante Vokabular - und schlägt sich selbst als EU-Kommissar offensichtlich ganz gut durch.

Während Niederländer oder Skandinavier das Englische scheinbar mühelos, fließend und lediglich mit leichtem, aber charmantem Akzent beherrschen, tun sich Deutsche häufig schwer mit der Sprache, die von Vokabular und Struktur her doch eigentlich gar nicht so schwierig für sie sein dürfte.

Wer in einem international agierenden Unternehmen arbeitet, wird nicht umhinkommen, sein Schulenglisch um zumindest die wichtigsten Business-Englisch-Wendungen zu erweitern. Die gute Nachricht ist: In der Regel braucht man fürs Geschäftsenglisch zwar einen gewissen unverzichtbaren Wortschatz, doch kennen wir diese Begriffe häufig sowieso schon - denn sie haben ohne deutsche Entsprechung bereits Einzug ins Geschäftsleben gehalten.Gerade wegen der Ähnlichkeit beider Sprachen entstehen selbst bei fortgeschrittenen Englischkenntnissen allerlei lustig klingende Konstruktionen, die in der Regel leicht zu vermeiden sind. Sprachexperten der Online-Lernplattform Babbel haben die zehn häufigsten zusammengestellt:

"Wie" immer mit "how" übersetzen: Funktioniert bei How are you, aber ...

