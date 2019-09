Die wichtigsten Börsen Europas haben am Montag überwiegend moderat zugelegt.London - Die wichtigsten europäischen Börsen haben am Montag am ersten Handelstag im September moderat zugelegt. Der EuroStoxx 50 gewann 0,17 Prozent auf 3432,54 Punkte, während der Cac-40-Index in Paris um 0,23 Prozent auf 5493,04 Punkte vorrückte. In den Schatten gestellt wurden beide vom Londoner FTSE 100 , der gestützt auf das schwache britische Pfund um 1,04 Prozent auf 7281...

Den vollständigen Artikel lesen ...