Boris Johnson scheint auf die übliche Schonung der ersten 100 Amtstage als Premierminister nicht viel Wert zu legen. Denn er teilt fleißig aus und scheint von seiner Mission eines Brexits um jeden Preis beseelt zu sein.Dies dürfte nun in dieser Woche nach der Sommerpause mit dem britischen Unterhaus im Westminster-Palast in eine erneute Machtprobe münden, denn es sind noch 2 Monate bis zum Brexit-Termin. Das Parlament will seine Rechte sichern, hat aber letztlich unter Johnsons Vorgängerin May auch keine eigenen Mehrheiten zustande bekommen. Keine Entscheidung ist aber nun mal auch keine Lösung!Stehen Neuwahlen vor der Tür?Da kann die Neigung Johnsons, die gegenseitige Blockade mit Neuwahlen auflösen zu wollen, nicht wirklich überraschen. Es geht vor allem um die politischen Rebellen in Johnsons eigener Partei. Und die Aussicht, von den Wählern für die eigene Positionierung im Brexit-Streit abgestraft zu werden, dürfte die Lust auf Neuwahlen bei den meisten Mitgliedern des britischen Unterhauses gegen null gehen lassen. Jedoch würde Premier Johnson mit einer Neuwahl die Absicht des Unterhauses durchkreuzen, einen Brexit ohne Abkommen unbedingt verhindern zu wollen.

